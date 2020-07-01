شكرا لقرائتكم خبر عن فى الغردقة وشرم الشيخ.. أول رحلتين من بلاروسيا وأوكرانيا السبت والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تستقبل مطارات الغردقة وشرم الشيخ، السبت القادم، أولى رحلات الطيران العارض التى تحمل سياحًا وافدين من دولتى بلاروسيا وأوكرانيا اللتين تعدان من أهم الدول المصدرة للسياحة إلى مصر من شرق أوروبا.

وتشير المعلومات الواردة إلى أن استمرار رحلات نقل السياح من كلتا الدولتين بصفة يومية رهن إجراءات لم تتقرر بعد من جانبيهما بشأن تنفيذ الحجر الصحى من عدمه مع مواطنيهما العائدين إليها من مصر.

من جانبها استعدت بحماس الفنادق بمدن جنوب سيناء والبحر الأحمر لاستقبال السياح الوافدين حسب الإجراءات الاحترازية المقررة وبنسبة لا تزيد على 50% من القدرة الاستيعابية لها، بهدف إيصال رسائل الطمأنة اللازمة لمختلف الأسواق السياحية عملا على تعزيز استقرار معدل توافد السائحين منها بالتزامن مع فتح المطارات المصرية وعدد من المطارات بمدن وعواصم العالم.