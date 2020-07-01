شكرا لقرائتكم خبر عن «حكماء جامعة عين شمس» يناقش استثمار «فرع العبور» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
عقدت جامعة عين شمس، برئاسة الدكتور محمود المتينى، مجلس حكماء الجامعة، لبحث سبل الاستثمار الخاصة بفرع الجامعة بمدينة العبور.
واستعرض «المتينى» قرارات تخصيص أرض للجامعة بمدينة العبور، لافتًا إلى أنه تم تشكيل 3 لجان، «هندسية ومالية وقانونية»، من أجل وضع تصور كامل للمشروع، وبالفعل تم وضع عدد من دراسات الجدوى، بعد التواصل مع عدد من المكاتب العالمية المتخصصة.
وأعرب المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء الأسبق، عن سعادته بتواجده فى جامعة عين شمس، وأبدى دعمه الشديد لهذا المشروع العملاق، الذى سيعود بالنفع على مصر ويضعها فى مصافّ الدول المتقدمة، مشددًا على ضرورة وجود إسهام وطنى فى دراسة الجدوى، ما يسهم فى تقليل التكاليف، والاستفادة للجهات المحلية بالمشاركة فى مثل هذه المشروعات الضخمة.
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