شكرا لقرائتكم خبر عن سمير فرج: تنويع مصادر السلاح من أهم إنجازات السيسي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال اللواء الدكتور سمير فرج مدير إدارة الشؤون المعنوية سابقًا، مساء الثلاثاء، إن «الرئيس عبدالفتاح السيسي تسلم الحكم وقواتنا المسلحة في الترتيب العالمي رقم 13، وكان يسبقنا تركيا وإسرائيل، والآن وبعد مرور 6 سنوات أصبحنا في المركز التاسع عالميا، ومن خلفنا تركيا وإسرائيل».

أضاف فرج، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «90 دقيقة» عبر فضائية «المحور»، أن «السيسي حقق لنا حلم كان نريده من سنوات، وهو تنويع مصادر السلاح، واعتبر ذلك من أهم إنجازات الرئيس، إحنا دخلنا حرب أكتوبر 73 وسلاحنا كله روسي، وبعد معاهدة السلام قلبنا لأمريكي، ولكن أول ما جه الرئيس السيسي نوّع في مصادر السلاح واشترينا من فرنسا وألمانيا والصين، وقبلت أمريكا ذلك انطلاقا من أن مصر نقطة ارتكاز في السياسة الخارجية الأمريكية في الشرق الأوسط».

تابع: «لأول مرة الجيش المصري عمل قواعد عسكرية في عهد الرئيس السيسي، مثل قاعدة محمد نجيب لتأمين الحدود المائية المصرية والحدود الغربية مع ليبيا، وكذلك قاعدة برنيس في البحر الأحمر لتأمين الجنوب، عندنا سادس قوة بحرية في العالم وأكبر قوة بحرية في المنطقة، السلام تحميه القوة العسكرية».