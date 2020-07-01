شكرا لقرائتكم خبر عن «التموين» توضح سبب توفير كمامتين فقط لكل أسرة (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال أحمد كمال، مساعد وزير التموين والتجارة الداخلية، إنه بعد التفاوض من قبل الوزارة مع موردين الكمامات القماشية من وزارة الإنتاج الحربي ووزارة التجارة والصناعة، تم التوصل إلى حل جيد بالنسبة للمواطن وهو توفير الكمامة الواحدة بسعر ثمانية جنيهات ونصف.

وأوضح «كمال» خلال مداخلته الهاتفية في برنامج «اليوم» المذاع على فضائية «dmc» وتقدمه الإعلامية سارة حازم، أن «سعر الكمامة التي سيتم طرحها ابتداءًا من غدًا في التموين أقل بكثير من أسعار نظيراتها والمُصنعة بنفس المواصفات، حيث تطرح وزارة التموين الكمامة بسعر تكلفتها».

وأضاف: «يتوفر في هذه الكمامات أفضل المواصفات الفنية المعتمدة من هيئة المواصفات والجودة التابعة لوزارة التجارة والصناعة»، موضحًا أن غدًا سيشهد توريد 200 ألف كمامة، وسنواصل عملية التوزيع بحيث نصل إلى توزيع 19 مليون كمامة بحلول شهر يوليو المقبل.

وتابع: «هناك مفاوضات بين وزارة التموين ومجموعة أخرى من الموردين على التعاقد على كميات إضافية بنفس المواصفات والجودة، على أن تتراوح أسعارها بين ستة إلى عشرة جنيهات».

وعن تحديد عدد الكمامات الموزعة على كل أسرة باختلاف عدد أفرادها باثنين فقط فأوضح مساعد وزير التموين أن «الوزارة مرتبطة بالكميات التي سيتم توريدها من قبل الموردين، حيث تم التعاقد على كميات محددة لشهر يوليو وأغسطس، في حين أن عدد البطاقات المسجلة لدى الوزارة 22 مليون بطاقة، لذلك تم تحديد كمامتين لكل بطاقة لضمان الوصول لأكبر عدد ممكن من الأسر».

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