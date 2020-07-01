شكرا لقرائتكم خبر عن بعد وصول إصابات كورونا إلى 360.. محافظ الوادي الجديد: على الأهالي تحمل المسؤولية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادى الجديد، أن المحافظة سجلت، الثلاثاء، 11 حالة جديدة مصابة بفيروس كورونا بمركزي الخارجة والداخلة والفرافرة، ليرتفع إجمالي عدد المصابين إلى 360 حالة من بينهم 23 حالة وفاة.

وشدد محافظ الوادي الجديد، على ضرورة قيام المواطنين بمساندة جهود المحافظة للحد من الإصابات الجديدة من خلال الالتزام بالإجراءات الصحية الوقائية وتقليل الإختلاط والتواجد خارج المنازل إلا في حالات الضرورة القصوى، وعلى الأهالى بالمحافظة تحمل المسئولية الملقاة على عاتق الجميع للخروج من هذه الأزمة وخفض معدلات الإصابة من خلال الإلتزام بالإجراءات الاحترازية المعلن عنها.

وتابع: «أن المحافظة لم تألوا جهداََ لحماية صحة المواطنين من خلال الإجراءات التي تم اتخاذها منذ بداية الأزمة وحتى الآن، إلا أن هذه الجهود لن تنجح دون تعاون صادق من أهالى المحافظة بإتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية وقواعد التباعد الإجتماعي ومنع التجمعات».

وأوضح أنه تم تعافى 156 مصاب حتى الآن، بجانب الالتزام بالإجراءات الوقائية وتقليل الإختلاط والتواجد خارج المنازل إلا في حالات الضرورة القصوى، مشدداً على ضرورة الالتزام سواء بالمنشآت العامة أو الخاصة ومناطق التجمعات.