شكرا لقرائتكم خبر عن التنمية المحلية تدعوا الموطنين للإبلاغ عن المقاهى المخالفة للإجراءات الوقائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الدكتور خالد قاسم المتحدث الرسمى باسم وزارة التنمية المحلية، عن أن غرفة عمليات الوزارة تتابع على مدار الساعة من خلال غرف العمليات في المحافظات وبالتنسيق مع غرفة عمليات مجلس الوزراء التزام المقاهى والمطاعم والمنشآت بالإجراءات والضوابط التي تم الإعلان عنها خاصة فيما يتعلق بتقديم الشيشة وتخفيض نسبة الإشغال إلى 25%.

ودعا قاسم في تصريحات لـ ”الخليج 365”، جميع المواطنين للمشاركة الإيجابية في الإبلاغ عن أي مكان يخالف الضوابط المعلنة، ففي حال رصد أي مواطن مقهى أو كافيه أو مطعم يقدم شيشة أو يخالف هذه الضوابط يمكنه التواصل فورا مع غرفة عمليات وزارة التنمية المحلية على أرقام:"27957837، و33356708، أو فاكس 33378597، كما يمكنه التواصل مع مبادرة صوتك مسموع :" 01150606783".

وكان اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، وجه المحافظين بتشكيل فرق ولجان تفتيشية لمتابعة تنفيذ القرارات والغلق الفورى لأى مخالف، لافتا إلى أن هذه اللجان والفرق ستعمل على مدار الساعة بالتنسيق مع الجهات المعني، كما سيتم بالتنسيق مع وزارة السياحة لإلزام المنشآت السياحية بنفس الضوابط"، كما وجه وزير التنمية المحلية، المحافظين بضرورة تنفيذ قرارات لجنة الأزمات بكل حزم وعدم التهاون مع أى منشآت تخالف تلك الاشتراطات، وفى حال ثبوت مخالفة الضوابط والاشتراطات سيتم سحب رخصة المدير ووقف نشاط المنشأة.