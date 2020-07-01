شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل وقيمة زيادة بدل مخاطر المهن الطبية لكل الفئات.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد أن وافقت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد العماري، نهائيا علي مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين ولوائح خاصة الصادر بالقرار بقانون رقم 14 لسنة 2014 وبمد الخدمة لأعضاء المهم الطبية وبإنشاء صندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية، يستعرض ”الخليج 365” تفاصيل زيادة بدل مخاطر المهن الطبية التى أقرها القانون، وذلك كالتالى: المادة (17 ) : بالإضافة إلى ما يتقاضاه أعضاء المهن الطبية المخاطبون بأحكام هذا القانون من بدلات أخرى مقررة عن مخاطر العدوى فى أى تشريع آخر، يمنح أعضاء المهن الطبية المشار إليهم "بدل مخاطر المهن الطبية"، وفقا للفئات الآتية : Advertisements - 1225جنيها للأطباء البشريين. - 875 جنيها لأطباء الأسنان والصيادلة والبيطريين وأخصائيي العلاج الطبيعي . - 790 جنيها لأخصائيي التمريض العالي والكيميائيين والفيزيقيين. - 700 جنيه للحاصلين على دبلومات فنية لفنيي التمريض والفنيين الصحيين .

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