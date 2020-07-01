شكرا لقرائتكم خبر عن التنمية المحلية: 1268 تقدموا لشغل 54 وظيفة قيادية بالمحافظات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، أن الوزارة تلقت حتى أمس 30 يونيو، نحو 1268 طلبًا لشغل الوظائف القيادية التي أعلنت عنها الوزارة مايو الماضى، وذلك عبر الموقع الإلكترونى للوزارة على الإنترنت www.mld.gov.eg .

وأضاف قاسم لـ"الخليج 365"، أن الوزارة ستبدأ خلال الأيام القليلة المقبلة في فرز هذه الطلبات التي تقدم بها الراغبين في شغل الوظائف القيادية، مؤكدًا أن الوزارة لن تلفت للطلبات الواردة عبر البريد أو ما إلى ذلك فيما عدا التقديم الإلكترونى عبر الموقع.

وبدأت وزارة التنمية المحلية السبت 30 مايو، فى تلقى الطلبات من الراغبين فى شغل 54 وظيفة بمجموعة وظائف قيادات الإدارة المحلية بالمحافظات، وذلك طبقًا لأحكام قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية وطبقًا للدرجات الوظيفية الواردة على موقع بوابة الحكومة المصرية ( jobs.gov.eg ) .

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وكان اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، طالب كل الراغبين فى التقديم للمسابقة عليهم أن يتقدموا على درجة وظيفية واحدة فقط وفى حالة عدم صحة ودقة البيانات يعتبر الطلب لاغٍ، مشيرًا إلى أنه على من يرغب فى التقدم لشغل إحدى هذه الوظائف استيفاء النموذج المعد لذلك والمرفق به بطاقة الوصف الوظيفى والمتضمن المستندات المطلوبة، وأضافت الوزارة أنه يمكن الحصول عليه من على البوابة الإلكترونية للحكومة المصرية وموقع الوزارة .

وأكد وزير التنمية المحلية، حرص الوزارة المستمر على الدفع بدماء جديدة فى المناصب القيادية بالإدارة المحلية بمختلف درجاتها تكون قادرة على العطاء والتفانى فى العمل وتنفيذ توجيهات القيادة السياسية وتكليفات رئيس الوزراء والحصول على رضا المواطنين عن المحليات.