الحكم في طعون طلاب التعليم الفني على رسوبهم بتهمة الغش الجماعي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

تصدر المحكمة الإدارية العليا الدائرة السادسة موضوع، اليوم الأربعاء، حكمها في عدد من الدعاوى المقامة من طلاب مدرسة الشهيد محمد لطفي العشري الثانوية بمدينة بيلا بكفر الشيخ المعروفة باسم قضية الغش الجماعي، ضد وزير التربية والتعليم الفني بوقف تنفيذ القرار الصادر منه بالغاء امتحانات جميع طلاب المدرسة البالغ عددهم 392 طالب، وذلك عقب قبول الطعون وإحالتها إلى محكمة الموضوع من قبل دائرة فحص الطعون.

وكانت الدائرة السادسة فحص طعون تعليم، بالمحكمة الإدارية العليا، قررت قبول الطعون المقامة من طلاب مدرسة الشهيد محمد لطفي العشري بمدينة بيلا، بإلغاء قرار وزير التربية والتعليم الفني بإلغاء امتحاناتهم ورسوبهم الجماعي في امتحانات شهادة إتمام الثانوية العامة العام الدراسي الماضي.

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وصدر قرار الوزير لتهمتهم بالغش الجماعي داخل اللجان والتعدي على المراقبين والملاحظين.

يذكر أن دائرة فحص الطعون أحالت طعون الطلاب، إلى محكمة "الموضوع" تمهيدًا للحكم في موضوع الطعون.

وكان دفاع عددًا من أولياء الأمور، تقدم بطعن على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بكفر الشيخ والذي قضي برفض طلب وقف تنفيذ قرار وزير التربية والتعليم بالغاء امتحانات الثانوية العامة لطلاب مدرسة الشهيد محمد لطفي العشري بمدينة بيلا بمحافظة كفر الشيخ، بعد اتهام جميع طلاب المدرسة بالتعدي بالضرب علي المراقبين والملاحظين وتهديدهم وقيام أهالي الطلاب بمحاصرة اللجان الامتحانية بهدف ترويع المراقبين من أجل تسهيل عملية الغش الجماعي لأبنائهم الطلاب.