بدء تسليم وحدات الإسكان الاجتماعى بأكتوبر قطاع (د)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد عبدالناصر:

أعلن المهندس عادل النجار رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر الجديدة، بدء التسليم لوحدات مشروع الاسكان الاجتماعي بقطاع د بمنطقة الـ800 فدان بعدد 792 وحدة سكنية

وتابع الإجراءات الاحترازية المتبعة لحماية العاملين والمواطنين من إرتداء الكمامات، وكذا قياس درجة حرارة المترددين على مقر الجهاز، مع تكليف شركة تعقيم متخصصه للتعقيم اليومي لمكاتب ومقار الجهاز.

وشدد على عدم استلام الوحدة فى حال وجود أي ملاحظات أو عيوب في التشطيب، مؤكداً أن شركات المقاولات مسئولة عن تنفيذ الوحدات طبقا للمواصفات الهندسية للمشروع

وأشار رئيس جهاز مدينة ٦ أكتوبر الجديدة إلى أن ذلك يأتي في ضوء توجيهات الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بضرورة الاهتمام بمشروعات الإسكان الإجتماعي بمختلف المدن الجديدة، بالتوازي مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد.​