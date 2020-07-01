أخبار مصر | في عهد السيسي.. 25 اكتشافًا أثريًا عملاقًا (تفاصيل)

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 1 يوليو 2020 03:18 صباحاً - انت الان تقراء خبر في عهد السيسي.. 25 اكتشافًا أثريًا عملاقًا (تفاصيل) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وصف عدد من المراقبين الفترة الماضية بأنها فترة الاكتشافات الأثرية، حيث أولت مؤسسة الرئاسة عناية فائقة بقطاع السياحة والآثار، وهو الأمر الذي تزامن مع نشاط البعثات الأثرية المصرية، وعبر التقرير التالي نرصد 25 كشفًا أثريًا عملاقًا خلال 6 سنوات من عهد السيسي.

عام 2014

شهد عام 2014 عدد من الاكتشافات الأثرية بلغت 6 اكتشافات الأثرية، وهي كالتالي:



- اكتشاف مقبرة رئيس سجلات الجيش المصري ورسول الملك للحكام الأجانب (وزير خارجية) ويدعى "باسر" من الأسرة العشرين بمنطقة سقارة الأثرية.

- اكتشاف تابوت لم يمس من قبل، في مقبرة الوزير أمنحتب حوي في منطقة العساسيف بالأقصر بداخله مومياء "مغني آمون" أثناء أعمال الحفائر التي تجريها البعثة الأثرية الإسبانية العاملة هناك بالتعاون مع وزارة الآثار.

- اكتشاف مقبرة رئيس المخازن وصانعي الجعة للإلهة موت في عصر الرعامسة بالأقصر.

- اكتشاف مقبرة ترجع لعصر ما قبل الأسرات فيما قبل عصر موحد قطري البلاد "الملك نعرمر"، الأسرة الأولي في الكوم الأحمر بالقرب من أسوان.

- اكتشاف معبد من الحجر الجيري يعود إلي عصر الملك البطلمي بطليموس الثاني 282-246 ق.م، في منطقة جبل النور الأثرية الواقعة بالبر الشرقي في محافظة بني سويف.

عام 2015

شهد هذا العام عدة افتتاحات مهمة منها 5 اكتشافات أثرية بارزة وهي:

- اكتشاف مقبرة أثرية تسجل اسم ملكة فرعونية جديدة لم تكن معروفة لعلماء الآثار من قبل، تدعى "خنتكاوس الثالثة"

- اكتشاف التحصينات العسكرية المعروفة بحائط الأمير بموقع تل حبوة في الإسماعيلية.



- اكتشاف جبانة أثرية تعود إلي العصر اليوناني الروماني بها 20 مسرجة و18 قنينة زجاجية والعديد من الأواني الفخارية، وذلك أثناء إحباط محاولة للحفر خلسة أسفل إحدى المنازل بجبل مهران بمنطقة مينا البصل بالإسكندرية.

- اكتشاف أقدم حالات الإصابة بسرطان الثدي، والتي أصيبت بها إحدى السيدات البالغات من نهاية عصر الأسرة السادسة.



- الكشف عن مقر الجيش المصري في عصر الدولة الحديثة بشمال سيناء.

عام 2016

شهد هذا العام عدة اكتشافات مهمة وكان أبرزها التالي:



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- اكتشفت بعثة مشروع أسوان كوم أمبو الأثري (AKAP) بالتعاون مع جامعتي "بولونيا" و"يال" أول حالة للإصابة بداء الإسقربوط (نقص فيتامين ج) في مصر القديمة، أثناء أعمال التنقيب الأثري في منطقة نجع قرميلة في أسوان التي يرجع تاريخها إلى عصر ما قبل الأسرات (3800-3600 ق.م).

عام 2018

شهد عام 2108 عدد كبير من الاكتشافات الأثرية بلغت 10 اكتشافات وهي:

- اكتشاف مقبرة حتبت في منطقة أهرامات الجيزة.

- اكتشاف مجموعة من الدفنات وورشة للتحنيط جنوب هرم أوناس في سقارة.

- اكتشاف تمثال أبو الهول وعدد من اللوحات في مشروع تخفيض المياه الجوفية بمعبد كوم أمبو.

- اكتشاف 3 مقابر ترجع لعصر الدولة الحديثة أعيد استخدامها في العصر المتأخر كجبانة للقطط.

- اكتشاف أربع مقابر ترجع الى الدولة القديمة.

- اكتشاف مقبرة جديدة في العساسيف بالأقصر.

- اكتشاف مدخل المقبرة رقم TT28

- اكتشاف لوحة وتابوتين أمام المقبرة رقم TT33 بنفس الموقع.

- اكتشاف ٤٥٠٠ قطعة أثرية جديدة تخص تمثال الملك بسماتيك الأول، في منطقة المطرية عن طريق البعثة المصرية الألمانية.

- اكتشاف أحد أقدم القرى المعروفة حتي الآن بمنطقة الدلتا وترجع إلي العصر الحجري الحديث، في منطقة تل السمارة بمحافظة الدقهلية بواسطة بعثة مصرية فرنسية مشتركة.

عام 2019

في عام 2019 تم اكتشاف عدد من الاكتشاف الأثرية الهامة أبرزها خبيئة العساسيف وهي:

- اكتشاف 3 آبار دفن وعدد كبير من المومياوات في منطقة آثار تونا الجبل بمحافظة المنيا.

- اكتشاف 30 تابوت مغلق محتفظة بألوانها بواسطة بعثة وزارة الآثار في العساسيف بالأقصر.

- اكتشاف عدد كبير من مومياوات القطط والحيوانات المقدسة والتماثيل المعبودات في منطقة البوباسطيون بسقارة.