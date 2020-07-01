شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صلاح يتحدث عن أبو تريكة: استفدت منه كثيرًا.. وكان أول شخص هنأني بالدوري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال محمد صلاح، لاعب فريق ليفربول ومنتخب مصر، الأربعاء، إنه استفاد كثيرًا بعد صعوده للمنتخب الأول من عدد من اللاعبين، على رأسهم محمد أبوتريكة.

وأضاف، في تصريحات عبر «بي إن سبورتس»، إن سر علاقته بأبوتريكة، ترجع إلى أنه «عندما صعدت للمنتخب الأول لعبت معه لعامين أو ثلاثة وكنت أسأله عن الكثير من الأشياء هو ووائل جمعة وحسام غالي وعماد متعب».

وأضاف «لم يكن يشغلني إن كانوا يشعرون بالملل من كثرة أسئلتي لكن كنت أريد الاستفادة من خبراتهم فهم توجوا بأمم إفريقيا 3 مرات وأنا لاعب ناشئ».

وواصل: «أبوتريكة كان دائما يجاوبني على أسئلتي ويشرح وهو أول شخص باركلي على الفوز بالدوري وهنأني بعيد ميلادي ويحرص على حضور مباريات لي كذلك».

واختتم: «أحاول دائما الحفاظ على العلاقة الجيدة مع الكثير من الأشخاص».

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