شكرا لقرائتكم خبر عن طوارئ بجامعة الإسكندرية قبل إجراء امتحانات آخر العام بـ5 كليات اليوم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور عصام الكردي، رئيس جامعة الإسكندرية، بدء امتحانات الفصل الدراسي الثاني لطلاب السنوات النهائية، الأربعاء 1 يوليو بـ5 كليات فقط، من بين 23 كلية ومعهداً وذلك وسط إجراءات وقائية مشددة حفاظا على صحة الطلاب.

وأوضح أن الجامعة انتهت من كافة الترتيبات واتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة خلال فترة عقد الإمتحانات، والتشديد على مراعاة المعايير التي تحقق السلامة للجميع، وبينها تطبيق التباعد الاجتماعي في اللجان وتخفيض عدد الطلاب الممتحنين في كل لجنة لأقل من النصف، ووضع وسائل التعقيم المختلفة باللجان، فضلا عن تخصيص طبيب بكل مقر لجان، إضافة إلى التعقيم والتطهير الدوري للجان المختلفة قبل وبعد الامتحانات، وغيرها من الإجراءات التي تضمن سلامة وصحة الطلاب والعاملين وأعضاء هيئة التدريس.

وقال إن الكليات فتحت باب القبول لاعتذارات الطلاب عن الامتحانات وتأجيلها للدور الثاني من سبتمبر لمن يرغب في التأجيل، على أن تحتسب كدور أول مع احتفاظ الطالب بدرجاته كاملة.

وأشار الدكتور هشام جابر نائب، رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أن الكليات التي تبدأ غداً هي كليات الصيدلة والتمريض والفنون الجميلة والعلوم والتربية والطفولة المبكرة، في حين تبدأ كليات السياحة والفنادق والطب البيطري والتربية الرياضية للبنين يوم الخميس ٢ يوليو، وكليات طب الأسنان والتربية الرياضية بنات تبدأ يوم ٥ يوليو المقبل، وتبدأ الزراعة يوم ٨ يوليو، وكلية الهندسة يوم ٩ يوليو، وكلية الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية يوم ١٢ يوليو، والتربية يوم ١٤ يوليو، والآداب يوم ١٥ يوليو، والتجارة يوم ١٦ يوليو، والحقوق يوم ١٧ يوليو وتنتهى الامتحانات بجميع الكليات في الفترة من ١٢ يوليو إلى ١٦ أغسطس.

وأوضح أنه تم فتح ٤ مبانى بالمدن الجامعية في سموحة والشاطبى وسابا باشا للطلاب المغتربين لاستيعاب نحو ٧٠٠ طالب هم إجمالي عدد الطلاب المغتربين بالسنوات النهائية وسوف يتم تسكينهم في غرف فردية.

Advertisements