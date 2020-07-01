شكرا لقرائتكم خبر عن عبدالمجيد محمود: قلت لمرسي في الاتحادية «مكانك السجن» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
كشف المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود، النائب العام المصرى الأسبق، أسرارًا جديدة وتفاصيل لقاءه الأول بالرئيس المعزول محمد مرسي خلال فترة حكمه لمصر.
وقال النائب العام الأسبق، خلال مداخلة هاتفية مع خالد أبوبكر، ببرنامج «كل يوم»، المذاع على شاشة «ON»، إنه التقي مرسي أول مرة بوجود مجلس القضاء الأعلى ورؤساء الهيئات القضائية، مضيفًا: «لا يمكن أن تشعر أنك أبدًا أمام رئيس جمهورية مصر».
وواصل: «قلت لمرسي في قصر الاتحادية أنت إخوان مسلمين وكنت في السجن لأنك ارتكبت جرائم مخالفة للقانون وتعمل على تغيير نظم اجتماعية واقتصاديه وسياسيه وتغييرها بالقوة الإرهاب وكان الوضع الطبيعي أن تكون في السجن، لكن إرادة ربنا أن تكون رئيس جمهورية، وتجلس على كرسي الحكم».
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