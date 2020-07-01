وزير الشباب والرياضة:  استقبال مركز الشباب لأعضائه  

يقوم مركز شباب الجزيرة باستقبال جميع أعضاء غداً فهو يعتبر أول يوم بعد قرار إعادة النشاط الرياضي في داخل جميع المنشآت الرياضية والشبابية، فبناء على قرار وزير الشباب والرياضية الدكتور أشرف صبحي تبعاً للأكواد التي قام بالإعلان عنها الوزير في المؤتمر الصحفي المتعلق بإعادة النشاط الرياضي.

فيقوم المدير التنفيذي لمركز شباب الجزيرة بمتابعة جميع أعمال التعقيم والتنظيف التي تقوم تبعاً لجميع قرارات وزارة الشباب والرياضة تحت إشراف الدكتور أشرف صبحي في جميع أنحاء المركز من صالات رياضية وحمامات سباحة والملعب ومكان الطعام والمكان المتخصص في استقبال الأعضاء وذلك من أجل ضمان صحة جميع الأعضاء فيجب على الجميع الالتزام بجميع الإجراءات الوقائية.