استقبال قصر البارون للزائرين ابتداء من يوم الثلاثاء

سيقوم قصر البارون باستقبال جميع زائريه وذلك ابتداء من يوم الثلاثاء بعد ما قام الرئيس عبد الفتاح السيسي بافتتاح هذ القصر بعد ما تم الانتهاء من أول مشروع متكامل من أجل ترميم هذا القصر وإعادة تأهليه مرة أخر ليصبح معرض في حي مصر الجديدة.

فيرغب الكثير من الأشخاص في زيارة هذا القصر لذلك قام وزير السياحة والأثار الدكتور خالد العناني بالإعلان عن مد مواعيد زيارة هذا القصر فسيتم زيارته ابتداء من الساعة التاسعة صباحاً حتى الساعة السادسة مساءاً فكان في بداية الأمر تنتهي الزيارة في الساعة الرابعة مساءاً، قام وزير السياحة والأثار بالتأكيد على التزام الجميع بجميع الإجراءات الوقائية وقت الزيارة.