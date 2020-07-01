موافقة وزيرة التضامن على صرف معاشات شهر يوليو

قامت وزيرة التضامن الاجتماعي نيفين القباج بالإعلان عن صرف معاشات شهر يوليو دون اللجوء نهائياً إلى تنشيط بطاقة الصرف وأتى ذلك بناء على المذكرة التي تم تقديمها من رئيس صندوق التأمين الاجتماعي بما يتعلق بإيقاف تنشيط بطاقة الصرف اللي لمدة 6 شهور.

كما أن المذكرة المعروضة على وزير التضامن الاجتماعي تنص على” أرجو صرف المعاشات للبطاقات الموقوفة بسبب عدم التنشيط للأشهر الثلاث بدء من إبريل حتى يونيو 2020 وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد ، ونظرا لاستمرار جائحة كورونا واستمرار الصرف وفقاً لإجراءات الاحترازية وتيسيرا على الحالات المطلوب تنشيط بطاقة الصرف لهم لمرور 6 أشهر على أخر تنشيط برجاء الموافقة على السماح لهم بصرف معاش شهر يوليو دون الحاجة إلى تنشيط بطاقة الصرف من دون الحاجة إلى تنشيط بطاقة الصرف من المنافذ على أن يعاد النظر والعرض شهريا”.