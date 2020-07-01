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الرقابة التموينية:  ضبط خل مغشوش في الصنع

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قامت إدارة الرقابة التموينية في مديرية تموين الغربية تحت إشراف وكيل وزارة التموين في الغربية بالإعلان عن حملة تفتيشية تشمل جميع مصانع تعبئة المواد الغذائية في دائرة مركز طنطا وذلك من أجل فرض الرقابة على جميع أماكن تداول الأغذية من أجل أن يتم التأكد على مطابقة هذه المواد لجميع المواصفات.

وقام وكيل وزارة التموين في الي الغربية بالتأكيد على أن الحملة قامت بالإعلان عن تحضير محضر جنحة رقم 15148 لعام 2020 وهذا ضد المسئول عن مصنع تعبئة خل طعام في ناحية قرية منشأة الأوقاف في مركز طنطا وهذا لأنه يقوم بمتابعة النشاط دون الحصول على أي ترخيص من جميع الجهات المختصة لذلك، وتم التأكيد على ضبط خل مغشوش تم إعداده للبيع في الأسواق.

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