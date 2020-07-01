شكرا لقرائتكم خبر عن الكهرباء: تلقى طلبات العداد الكودى اعتبارا من اليوم لأصحاب الممارسات فقط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أنه سيتم البدء فى تلقى طلبات توصيل التيار الكهربائى للمناطق العشوائية والمخالفة عن طريق تركيب العدادات الكودية مسبوقة الدفع اليوم الأربعاء، بالنسبة لأصحاب نظام الممارسة فقط.

وأوضح حمزة فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أنه تم الانتهاء من تجهيز المنصة الإلكترونية لخدمات الكهرباء لبدء تلقى طلبات العداد الكودى والقانونى، موضحا أنه حريص على إطلاق الموقع بشكل كامل وبكافة خدماته الإلكترونية.

وأضاف حمزة، أنه سيتم تقديم كافة الأوراق والرسوم المالية وكافة الإجراءات إلكترونيا، ولن يتم السماح بتلقى الطلبات من خلال شركات توزيع الكهرباء لمنع تكدث وزحام المواطنين لتجنب الاختلاط وانتشار فيروس كورونا المستجد.

كان مجلس الوزراء قد وافق على إلغاء نظام الممارسات المعمول به بشركات توزيع الكهرباء المملوكة للدولة، واستبداله بنظام العدادات الكودية، من خلال إعادة تفعيل قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 886 لسنة 2016، والمعدل بالقرار رقم 231 لسنة 2017 بتركيب عدادات كودية مؤقتة لكافة المنشآت والمبانى التى تم توصيل التيار الكهربائى إليها بطريقة غير قانونية لحين تقنين هذه المنشآت والمبانى، أو تنفيذ الأحكام والقرارات الإدارية الصادرة بشأنها ودون أن يرتب ذلك أية حقوق قانونية للمخالفين، وقيام وزير الكهرباء والطاقة المتجددة بإصدار القواعد التنفيذية بناء على ذلك.