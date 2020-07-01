شكرا لقرائتكم خبر عن موقع رئاسة الجمهورية .. حلقة وصل جديدة بين الدولة و المواطنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحرص الدولة علي التواصل الدائم مع الشعب بكافة فئاته ، لذا جاء الاعلان عن اطلاق موقع رئاسة الجمهورية ليعتبر نافذة رسمية جديدة تُمكن المواطنين داخل مصر وخارجها من الإطلاع على كل ما يتعلق بمؤسسة الرئاسة والدولة بكافة الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية كنوع من الشفافية والمصداقية المميز في الموقع أنه باللغات الإنجليزية والفرنسية والعربية واستغرق إنجازه ثمانية عشر شهرا لتجميع وتجويب وفهرسة المادة العلمية والإخبارية المتعلقة بمؤسسة الرئاسة المصرية أما عن محتواه فهو مقسم لعدة أبواب أولها المواد أو المعلومات الأساسية للدولة المصرية ثم باب عن معلومات خاصة بمؤسسة الرئاسة Advertisements تبدأ بمعلومات عن رئيس الجمهورية ثم الرؤساء السابقون والمتحدث الرسمي والأوسمة الرئاسية ثم سجل كامل لحائزي الأوسمة المصرية من المصريين والأجانب يلي هذا صندوق تحيا مصر ومتحف رئاسة الجمهورية الموقع يتيح أيضا خاصية البث المباشر باللغات المختلفة لكل الفعاليات التى يحضرها الرئيس تحيا مصر

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