شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. تعديلات فى تشكيل "القضاء الأعلى" بسبب تغييرات فى صفة أعضائه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يشهد مجلس القضاء الأعلى ، اليوم الأربعاء ، الأول من يوليو تغييرات فى تشكيله بسبب تقاعد عدد من اعضائه ، أو لتغير صفة البعض الآخر.

المستشار بدرى عبد الفتاح رئيس محكمة استئناف القاهرة بلغ السن القانونية للتقاعد بالتالى يترك تشكيل المجلس ، ليحل محله المستشار نابليون حبيب ، وهو كان عضوا بالمجلس ، لكن بصفة رئيس محكمة استئناف الإسكندرية ، بالتالى سيبقى بالمجلس لكن سوف تتغير صفته إلى رئيس محكمة استئناف القاهرة.

كما تتغير صفة المستشار محمد عبد النبى الذى كان يشغل رئاسة محكمة استئناف طنطا ، إلى رئيس محكمة استئناف الإسكندرية.

بينما ينضم المستشار عيد عبد الغني محمد سويلم إلى تشكيل المجلس بصفته رئيسا لمحكمة استئناف طنطا.

وحدد قانون السلطة القضائية مهام واختصاصات مجلس القضاء الأعلى، كما نص على تشكيله، حيث يعد المجلس هو المنوط بإدارة كافة شئون القضاء والقضاء.

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ونصت المادة 77 - مكررا (1) من القانون على، يشكل مجلس القضاء الأعلى برئاسة رئيس محكمة النقض وبعضوية كل من ، رئيس محكمة استئناف القاهرة ، والنائب العام ، وأقدم اثنين من نواب رئيس محكمة النقض ، وأقدم اثنين من رؤساء محاكم الاستئناف الأخرى .

وعند خلو وظيفة رئيس محكمة النقض أو غيابه أو وجود مانع لديه يحل محله فى رياسة المجلس أقدم نوابه, وفى هذه الحالة ينضم إلى عضوية المجلس أقدم نواب رئيس محكمة النقض من غير العضوين المشار غليهما فى الفقرة السابقة وعند خلو وظيفة احد أعضاء المجلس أو غيابة أو وجود مانع لدية, يحل محل النائب العام أقدم نائب عام مساعد أو من يقوم مقامة، ويحل محل رؤساء محاكم الاستئناف من يليهم فى الأقدمية من النواب.

بينما حددت المادة 77- مكرر (2)، اختصاصات المجلس، حيث ينظر كل ما يتعلق بتعيين وترقية ونقل وندب وإعارة رجال القضاء والنيابة العامة وكذلك سائر شئونهم على النحو المبين فى هذا القانون ويجب اخذ رأيه فى مشروعات القوانين المتعلقة بالقضاء والنيابة العامة.