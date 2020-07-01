- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل قرار الرئيس السيسى بزيادة المعاشات 14%.. فى موجز الخليج 365 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عرض موجز ”الخليج 365”، الذى قدمته الزميلة شروق وجدى، وأعده الزميل أحمد حسنى، قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، رقم 371 لسنة 2020 بزيادة المعاشات بدءاً الغد 1 يوليو 2020 بنسبة 14%.
وأوضح الزميل مدحت وهبة مسئول ملف وزارة التضامن بـ"الخليج 365"، خلال الموجز، تباعيات قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى بزيادة المعاشات بنسبة 14%، وعدد المستفادين من تلك الزيادة بعد تطبيقها من الغد.
وتابع الموجز عن إمكانية صرف الزيادة المقررة دفعة واحدة أم على أكثر من مرحلة، وإمكانية صرف الزيادة مع العلاوات الخمسة لأصحاب المعاشات.
كانت هذه تفاصيل خبر تفاصيل قرار الرئيس السيسى بزيادة المعاشات 14%.. فى موجز الخليج 365 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.