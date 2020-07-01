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تفاصيل قرار الرئيس السيسى بزيادة المعاشات 14%.. فى موجز الخليج 365

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عرض موجز ”الخليج 365”، الذى قدمته الزميلة شروق وجدى، وأعده الزميل أحمد حسنى، قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، رقم 371 لسنة 2020 بزيادة المعاشات بدءاً الغد 1 يوليو 2020 بنسبة 14%.

وأوضح الزميل مدحت وهبة مسئول ملف وزارة التضامن بـ"الخليج 365"، خلال الموجز، تباعيات قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى بزيادة المعاشات بنسبة 14%، وعدد المستفادين من تلك الزيادة بعد تطبيقها من الغد.

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وتابع الموجز عن إمكانية صرف الزيادة المقررة دفعة واحدة أم على أكثر من مرحلة، وإمكانية صرف الزيادة مع العلاوات الخمسة لأصحاب المعاشات.

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