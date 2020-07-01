أخبار × 24 ساعة..التموين تبدأ توزيع الكمامات القماش على البطاقات بسعر 8.5 جنيه

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور التى تتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم ”الخليج 365” أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية
التموين: تعديل مواعيد صرف السلع من 9 صباحا حتى 9 مساء
التموين تبدأ توزيع الكمامات القماش اعتبارا من غد على البطاقات بسعر 8.5 جنيه.. صرف 250 ألف كمامة فى اليوم الأول وتزداد تدريجياً لتصل بنهاية يوليو إلى 19 مليون كمامة.. ويمكن استخدامها حتى 50 غسلة بعد تطهيرها
التموين: 8.5 جنيه سعر كمامة القماش على البطاقات
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