أخبار × 24 ساعة..التموين تبدأ توزيع الكمامات القماش على البطاقات بسعر 8.5 جنيه

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور التى تتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم ”الخليج 365” أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية التموين: تعديل مواعيد صرف السلع من 9 صباحا حتى 9 مساء التموين تبدأ توزيع الكمامات القماش اعتبارا من غد على البطاقات بسعر 8.5 جنيه.. صرف 250 ألف كمامة فى اليوم الأول وتزداد تدريجياً لتصل بنهاية يوليو إلى 19 مليون كمامة.. ويمكن استخدامها حتى 50 غسلة بعد تطهيرها التموين: 8.5 جنيه سعر كمامة القماش على البطاقات الصحة: تسجيل 1557 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا و81 حالة وفاة Advertisements وزيرة الصحة: سيارات مجهزة لنقل أدوية علاج كورونا لمستشفيات العزل "الصحة" تعلن بدء استخدام ريمديسفير لعلاج كورونا بمستشفيات العزل.. هالة زايد:الانتهاء من تطوير 20 مستشفى صدر بطاقة 3506 أسرة ..وإمداد مستشفيات الفرز بـ 700 جهاز تنفس صناعى.. وتوافر الأدوية والمستلزمات وزير النقل يقرر عودة العمل بكافة قطاعات الوزارة بكامل الطاقة البشرية وزير النقل يطالب شركة المترو عدم التساهل فى غرامات عدم ارتداء الكمامة تعليمات مشددة لشركات توزيع الكهرباء بمراجعة فواتير الاستهلاك قبل إصدارها.. وزير الكهرباء لـ"الخليج 365": القراءات أصبحت مصورة ولا مجال للخطأ.. محمد شاكر: المواطن يمكنه التحكم فى قيمة الفاتورة بترشيد الاستهلاك القوى العاملة: تعيين 1,4 مليون شاب من بينهم 18 ألفاً من ذوى الهمم خلال 6 سنوات الزراعة: استمرار صرف الأسمدة الصيفية وإلزام 7 شركات منتجة بتوريد حصتها

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