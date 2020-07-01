شكرا لقرائتكم خبر عن "Top7".. خدمة جديدة لأهم 7 قصص خبرية يوميا على إنستجرام الخليج 365 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلق ”الخليج 365” اليوم، خدمة جديدة على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، تحت مسمى «Top7» تقدم أهم 7 قصص يومية تصدرت مواقع البحث والأكثر قراءة، ويقدمها الزميل محمد أسعد.

https://www.instagram.com/youm7/

يرصد «Top7» يوميًا وباختصار أهم الأحداث والتغطيات المحلية والعربية والدولية، وتقديم محتوى جاذب.

وتسعى الخليج 365 بشكل مستمر إلى تقديم محتواها للجمهور بكافة الوسائل وعبر صفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، بطرق وأساليب مبسطة وسريعة تتناسب مع طبيعة الجمهور.

Advertisements

وتحتوي حلقة اليوم من «Top7» على تصريحات الرئيس والسيدة قرينته في ذكرى ثورة 30 يونيو، وما أعلنت عنه وزارة الصحة عن بدء استخدام «ريمديسفير» لعلاج كورونا بمستشفيات العزل، واستئناف حركة السياحة، وإعلان مصر للطيران العودة للرحلات المنتظمة بداية من الأربعاء، والاكتشاف جديد للذهب باحتياطي أكثر من مليون أوقية، وما نشرته شبكة CNN الإخبارية من أن ترامب وصف ميركل بـ«الغبية» وتيريزا ماى بـ«الضعيفة»، وافتتحا قصر البارون من جديد لاستقبال الجمهور، وتأجيل أمم أفريقيا حتى يناير 2022، و7 أغسطس عودة الدوري المصري، وفايلر يجدد عقده مع الأهلي.