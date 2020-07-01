شكرا لقرائتكم خبر عن لجان متخصصة لمتابعة مشاتل الخضر والفاكهة.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتابع إدارة الخضر التابعة للإدارة المركزية للبساتين والمحاصيل الزراعية بوزارة الزراعة، من خلال لجان متخصصة مشاتل الخضراوات والفاكهة للتأكد من مطابقتها المواصفات، وناشدت للفلاحين عدم التعامل مع المشاتل المخالفة وغير المرخصة من قبل وزارة الزراعة، وضرورة حيازة فاتورة معتمدة من المشتل للمزارع، وذلك حفاظًا على زيادة الإنتاجية.

وقال الدكتور علاء البحراوى مدير عام إدارة الخضر بالإدارة المركزية للبساتين والمحاصيل الزراعية، فى تصريحات لـ"الخليج 365" إن هناك لجانًا مرورية يومية من قبل إدارة الخضر بالتنسيق مع مديريات الزراعة على جميع مشاتل الخضراوات والفاكهة للتأكد من مطابقتها المواصفات والتراخيص والسجل، مطالبًا المزارعين بالحصول على فاتورة الشراء من الصوب المعتمدة من قبل وزارة الزراعة، والبلاغ عن أى منتج غير مطابق للمواصفات.

وأضاف "البحراوى"، أن شراء الشتلات من المشاتل المرخصة والمعتمدة من وزارة الزراعة، تضمن الحصول على شتلات خالية من الأمراض والآفات وتحقق انتاجية عالية، وتحقيق الاكتفاء الذاتى، وتزيد من الصادرات الزراعية إلى الخارج لأنها تنطبق عليها جميع المواصفات التصديرية، متابعًا أن الإدارة مستمرة فى اعتمادات تراخيص صوب الخضراوات ومشاتل إنتاج الخضر من خلال توفير جميع مستلزمات الإنتاج وانتهاء الإجراءات فور التقدم، لزيادة الإنتاج وتغطية السوق المحلى وزيادة التصدير، موضحًا أن منح تراخيص المشاتل والتى تخضع لإشراف وزارة الزراعة والجهات الفنية، لضمان حصول المزارعين على شتلات من مصادر موثوق منها ومنتجة من أنواع تقاوى مسجلة ومعتمدة لزيادة الإنتاج.

وناشدت وزارة الزراعة، المزارعين فى المحافظات المختلفة، عدم التعامل مع مشاتل الفاكهة والخضر والنخيل غير المرخصة، لافتة إلى أن ذلك يأتى للحفاظ على زيادة الإنتاجية من المحاصيل وجودتها، مناشدة كل أصحاب المشاتل التى لم يتم ترخيصها، بسرعة التوجه إلى أقرب إدارة زراعية لترخيص مشاتلهم، واتباع كل الإجراءات اللازمة، والتى من شأنها الحفاظ على الإنتاجية المتميزة من الخضر والفاكهة.