شكرا لقرائتكم خبر عن "بشرة خير".. تفاصيل أول رحلة طيران تقل سائحين من أوكرانيا إلى مطار الغردقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعد مطار الغردقة الدولى لاستقبال أول رحلة طيران خارجية بعد إعلان الحكومة استئناف حركة الطيران مع الدول الخارجية بعد توقف دام لأكثر من 3 أشهر تعرف على تفاصيل أول رحلة فى المعلومات الآتية:

1- تصل أول رحلة من مطار العاصمة الأوكرانية كييف

2- أول رحلة طيران تصل إلى مطار الغردقة صباح اليوم الأربعاء

3- تقل الرحلة على متنها 189 راكبا أوكرانى الجنسية

4- يستقبل الرحلة اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر وقيادات المطار والسياحة بالمحافظة

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5- أعدت المحافظة استقبال للركاب بالتنورة والمزمار البلدى

6- يتم استقبال الركاب طبقًا للإجراءات الوقائية التى أكدت عليها الحكومة بالمطارات المصرية

7- تصل الرحلة لمطار الغردقة فى الثامنة صباحا

يذكر أن وزير السياحة والآثار، ووزير الطيران، تفقدوا مطار الغردقة الدولى، لمتابعة الإجراءات الاحترازية وتفقد الكاميرات الحرارية فى صالة الوصول الدولى التابعة لإدارة الحجر الصحى بالمطار.

وتابع الوزيران عملية تعقيم الحقائب خلال السفر والوصول، وكذلك أكدا أن جميع الإجراءات التى تم تطبيقها داخل المطار سيتم تطبيقها بدقة عالية جدًا حفاظًا على سلامة الوافدين والمسافرين.

وقال وزير السياحة والآثار خلال جولته بمطار أن هناك بروتوكول بالتنسيق مع وزارة الصحة فى حالة ظهور حالة إصابة فى فندق سياحى يقوم الطبيب بإخطار الوزارة ويتم الكشف عليه وعلى مرافقة وإذا كانت خالته متوسطة سيتم علاجه فى الفندق على حساب الفندق، وإذا كانت أصعب سيتم نقله إلى المستشفى ويتم علاجه على نفقة الدولة