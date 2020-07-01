السياحة: حصول 10 مراكز للغوص والأنشطة البحرية و 6 يخوت على شهادة السلامة الصحية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف عفيفي:

أعلنت وزارة السياحة والآثار، حصول 8 مراكز للغوص و 6 يخوت ومركزين للأنشطة البحرية بمحافظتي البحر الأحمر وجنوب سيناء، على شهادة السلامة الصحية المعتمدة من وزارتي السياحة والصحة وغرفة الغوص والأنشطة البحرية.

وبحسب بيان جاء ذلك بعد التأكد من استيفائهم لكافة اشتراطات السلامة الصحية التي وضعتها وزارة السياحة والآثار واعتمدها مجلس الوزراء وفقا لمعايير السلامة الصحية العالمية.

وأوضحت سامية سامي رئيس قطاع الأنشطة السياحية والمكاتب الداخلية بوزارة السياحة والآثار، أن لجان الفحص المشتركة بين وزارتي السياحة والصحة وغرفة الغوص والأنشطة البحرية وممثلي من المحافظات المعنية، فحصت خلال الأيام القليلة الماضية، عددا من مراكز الغوص واليخوت و الأنشطة البحرية الراغبة في إعادة التشغيل، حيث أقرت استيفاء خمسة مراكز للغوص بمحافظة البحر الأحمر هم: مركز غوص دايفنج ستار و اليوس دايف و دايفرز لودج ويونايتد دايفرز وكريزى دولفين واليوس دايف كلوب، ومركز اليوس اكوا سنتر للأنشطة البحرية، بالإضافة الي يختين هم البرنسيسة اسماء و إمبرور اكوا ١.

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وفي محافظة جنوب سيناء، حصل ثلاثة مراكز للغوص على الشهادة وهم دايفنج ديسكفري و سينا بلوز وشرم سكوبا سيرفيس ومركز سينا بلوز للأنشطة البحرية، بالاضافة الي اربعة يخوت هي سنفرو تارجت و كينج سنفرو ٦ و سنفرو لاف و دنيا.

وأشارت، إلى استمرار لجان الفحص في أعمال التفتيش تباعا علي باقي المراكز و اليخوت التي تقدمت بطلبات للحصول علي شهادة السلامة الصحية المعتمدة.

وأهابت وزارة السياحة والآثار، بالمواطنين وشركات السياحة قصر التعامل مع المراكز و اليخوت التي حصلت علي شهادة السلامة الصحية دون غيرها.