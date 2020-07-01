الأياتا: انتعاش حركة الشحن الجوي خلال شهر مايو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد عبيد:

أصدر الاتحاد الدولي للنقل الجوي "الأياتا" بيانات أسواق الشحن الجوي العالمي لشهر مايو الماضي، والتي أشارت نتائجها إلى تحسن أداء سوق الشحن الجوي العالمي، على الرغم من أن سعة الشحن لا تزال غير كافية بالنسبة للطلب وذلك توقف عمل معظم طائرات الركاب بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد وتوقف الحركة الجوية للركاب .

وقال ألكساندر دو جونياك رئيس الاتحاد، انخفض الطلب على الشحن الجوي أكثر من 20٪ مقارنة بعام 2019، وانخفض الشحن علي أسطول طائرات الركاب المنتظر علي الأرض بنسبة 34.7 ٪.

Advertisements

وأضاف ألكساندر : "لهذا السبب يحافظ قطاع الشحن الجوي على مكانته الأقوى من خدمة نقل الركاب إلا أننا لا يمكننا معرفة ما قد يحمله المستقبل لنا، حيث تشير نتائج شهر مايو تحسناً بالمقارنة مع شهر أبريل الماضي ، كما أن تخمين مدى تأثير هذه الأزمة ومدتها ما يزال صعباً".

وأشار ألكساندر إلى استمرار انخفاض طلبيات التصدير العالمية بوتيرة أبطأ، وقال سجل مؤشر مديري المشتريات (PMI) الذي يتتبع أوامر التصدير التصنيعية الجديدة تحسناً بالنسبة لما شهده في أبريل على الرغم من بقائه في المنطقة الانكماشية.

وقال ألكساندر تقلصت سعة البطن للشحن الجوي الدولي بنسبة 66.4٪ في مايو مقارنة بالعام السابق بسبب سحب خدمات الركاب عبر الطائرة خلال أزمة كورونا، (بزيادة طفيفة عن انخفاض بنسبة 75.1٪ على أساس سنوي في أبريل)، وقابل هذا جزئياً زيادة في السعة بنسبة 25.2٪ من خلال الاستخدام الموسع لطائرات الشحن.