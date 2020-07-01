وزير الطيران: 30 يونيو نقطة فاصلة في تاريخ الوطن ومستقبل الشعب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد عبيد:

تقدم الطيار محمد منار وزير الطيران المدني، بالتهنئة للعاملين بالوزارة والقطاعات التابعة بمناسبة ذكري ثورة 30 يونيو ، لافتا إلى أن هذا اليوم الذي قال فيه الشعب كلمته رافضا كل المساعي لتفتيت الوحدة بين أبناء الوطن الواحد.

وأوضح وزير الطيران، في بيان له، الثلاثاء، أن الثورة نقطة فاصلة في تاريخ ومستقبل الشعب المصري، حيث خرج جموع الشعب المصرى لتصحيح مسار الوطن وبناء مستقبل مشرق.

وطالب الوزير، العاملين بالترابط والتلاحم من أجل النهوض بالوطن خاصة في تلك الفترة الحالية التي تشهدها البلاد في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد.