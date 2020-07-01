محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:
تكثف أجهزة الأمن بالجيزة جهودها برئاسة اللواء محمود السبيلي؛ لضبط المتهم بقتل زوجته في مركز أوسيم.
بداية الواقعة تعود إلى تلقي العميد مجدي عزيز مأمور قسم شرطة أوسيم إشارة من شرطة النجدة بالعثور على جثة ربة منزل بدائرة القسم.
وجه اللواء مدحت فارس نائب مدير مباحث الجيزة، بانتقال قوة من نقطة شرطة بشتيل بقيادة النقيب أحمد عادل لمعاينة مسرح الجريمة.
وكشفت المعاينة تحت إشراف العميد عمرو طلعت رئيس قطاع الشمال، والعقيد أحمد الوليلي، أن الجثة لسيدة ترتدي ملابسها وبها آثار 4 طعنات بالجسم.
التحريات الأولية للرائد محمد مجدي رئيس مباحث أوسيم، ومعاونيه الرائد وليد كمال والنقيب إبراهيم فاروق، أشارت إلى أن زوج الضحية وراء ارتكاب الواقعة، وأنه أقدم على فعلته بسبب خلافات مالية وتحديدا مصروفات المنزل.
المتهم لاذ بالهرب بعد ارتكاب جريمته، ليوجه العيمد عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بالجيزة، بنشر أكمنة في الأماكن التي يتردد عليها وفحص خط سير هروبه لضبطه والسلاح المستخدم.
تحرر المحضر اللازم، وأحاله اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، إلى النيابة العامة للتحقيق.
كانت هذه تفاصيل خبر قتل زوجته بـ4 طعنات وهرب.. "مصروف البيت" كلمة السر في "جريمة أوسيم" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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