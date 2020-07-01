أخبار مصر | غدا.. انطلاق حملة التطعيم ضد شلل الأطفال بالجيزة

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 1 يوليو 2020 01:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر غدا.. انطلاق حملة التطعيم ضد شلل الأطفال بالجيزة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، عن إنطلاق حملة التطعيم ضد مرض شلل الأطفال من مواليد 1/1/2016 وحتى 22/3/2018، غدا الأربعاء، بأحياء ومراكز وقرى المحافظة من خلال تطعيم الاطفال بجرعتين يفصل بينهما شهر من طعم شلل الاطفال المعطل سولك (بالحقن) بجميع مكاتب الصحة والوحدات الصحية.

وأوضح محافظ الجيزة، أن عدد الأطفال المستهدفين نحو ٤٨١ ألفا و ٤٧٧ طفلا على مستوى الإدارات الصحية وسيتم التطعيم بجميع المراكز والوحدات والمكاتب الصحية من خلال ٢٧٧ فريق مدرب وذلك بهدف الحفاظ على مصر خالية من مرض شلل الأطفال مشيرا إلى قيام وزارة الصحة بتوفير الطعوم اللازمة طوال فترة التطعيم.

ومن جانبه ناشد الدكتور محمد منصور مدير مديرية الشئون الصحية بالجيزة المواطنين بإحضار شهادة الميلاد وحضور شخص واحد مع الطفل ويكون مرتديا للكمامة، والالتزام بإجراءات الدخول الى موقع التطعيم لضمان تنفيذ التباعد الاجتماعي.

تفاصيل إزالة 15 عقارا مخالف وفيلا بأحياء الجيزة

وتابع اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، إزالات للعقارات المخالفة، بكافة الأحياء والمدن والقرى بالمحافظة، وردع المخالفين وأشار المحافظ إلى أنه تم البدء في إزالة 15 عقارا مخالفا بأحياء الهرم والطالبية والعمرانية والوراق وجنوب الجيزة ومدينة الحوامدية.

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وأضاف أن الأعمال شملت إزالة 10 عقارات مخالفة بمنطقة الإخلاص بحي الطالبية، قد تم إزالتهم إزاله جزئية، وجارٍ استكمال إزالتهم حتى سطح الأرض، مؤكداً أنه تم البدء في إزالة برجين مخالفين مكونين من 12 طابقا بشارع عبد الصمد الجابري وعبده خطاب بين ترعه السيسي والمنصورية بحي الهرم.

وأشار إلى أنه تم استكمال إزالة عقار مخالف بشارع كورنيش النيل بجوار محطة مياه الوراق، عبارة عن أرضي و7 أدوار تم إزالة 4 أدوار وجارٍ استكمال باقي الإزالة.

ولفت إلى أنه تمت إزالة عقار مخالف بشارع مستجد من شارع الرشاح المنيب بحي جنوب الجيزة وإزالة عقار مخالف بمنطقة أرض البيبسي بحي العمرانية.

ونوه بأنه تم استكمال إزالة برج مخالف مكون من 13 طابقا بشارع الرشاح بمدينة الحوامدية، وأن تم إزالة فيلا مقامة بالمخالفة على مساحة 200 بقرية العزيزية بمركز ومدينة البدرشين، موضحا أنه تم إزالة 4 حالات تعدٍ على أراضي أملاك دولة بمساحة 212 مترا بناحية قرية السعودية بمركز العياط.

ووجه محافظ الجيزة، رؤساء الأحياء والمراكز باتخاذ الإجراءات اللازمة لاستعادة حقوق الدولة كاملة وإنهاء كافة الممارسات الخاصة بالاستيلاء على أراضي الدولة ومواجهة البناء المخالف بشكل رادع، مشددًا على عدم الاكتفاء بإزالة المخالفات بل وضبط المخالف لكي ينال الجزاء القانوني.

يذكر أن محافظة الجيزة تشهد موجة شديدة لإزالة العقارات المخالفة سواء التي تم بناءِها بدون ترخيص أو المخالفة لشروط الترخيص أو التي تقع على أراضي أملاك الدولة والتعديات على الأراضي الزراعية.