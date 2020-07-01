مصر | تفاصيل جديدة في واقعة قتل سيدة على يد زوجها بأوسيم.. وتكثيفات لضبطه

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 1 يوليو 2020 01:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر تفاصيل جديدة في واقعة قتل سيدة على يد زوجها بأوسيم.. وتكثيفات لضبطه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفاد مصدر أمني مسؤول بقطاع أمن الجيزة أن الزوج المتهم بقتل زوجته، بمركز أوسيم شمال محافظة الجيزة، طعنها أربعة طعنات متفرقة بالجسم، بسبب خلافات مالية بينهما.. "مصروف البيت".

وتكثف أجهزة الأمن بالجيزة جهودها لضبط المتهم بقتل زوجته في مركز أوسيم، شمال محافظة الجيزة وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

كان تلقي اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطار من العميد عمرو طلعت رئيس قطاع شمال الجيزة بورود بلاغا للعميد مجدي عزيز مأمور قسم شرطة أوسيم من إدارة شرطة النجدة بالعثور على جثة ربة منزل بدائرة القسم.

اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بالجيزة، وجه بسرعة إنتقال قوة أمنية إلى مكان البلاغ للوقوف على ملابسات الواقعة وظروفها ودوافعها وسرعة ضبط مرتكبها.

انتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ برئاسة العقيد أحمد الوليلي مفتش مباحث شمال الجيزة، والمقدم أمثل مرحش، والرائد محمد مجدي رئيس مباحث المركز، للوقوف على ملابسات الواقعة وظروفها، ومعاينة مسرح الجريمة.

التحريات الأولية للرائد وليد كمال، والنقيب أحمد عادل والنقيب إبراهيم فاروق، معاوني مباحث المركز، توصلت إلى أن زوج المجني عليها وراء ارتكاب الواقعة، وفر هاربا وراء ارتكاب الجريمة.

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وجري نقل الجثة إلى المشرحة بواسطة سيارة الإسعاف، تحت تصرف النيابة العامة.

وكلف اللواء مدحت فارس نائب مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، بسرعة القبض على المتهم، ونشر أكمنة في الأماكن التي يتردد عليها المتهم وفحص خط سير هروبه لضبطه والسلاح المستخدم.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، بإخطار اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.

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قامت الادارة العامة للمرور برئاسة اللواء علاء متولي مدير الادارة العامة للمرور بسيارات الدفع الرباعي والأقوال الأمنية والدراجات البخارية وسيارات الاغاثة المرورية لمواجهة أي أعطال علي الطرق كما تم شن حملات مرورية علي الطريق الدائري الإقليمي مثل حملات الرادار للالتزام بالسرعات المقررة وحملات الكشف عن متعاطي المواد المخدرة اثناء القيادة ويتم شن حملات علي السيارات للتأكيد بالالتزام بارتداء الكمامات.

وأكد مدير الإدارة على تواجد القوات والاقوال الامنيه علي الطرق السريعه علي مدار الـ 24 ساعة وتهيب الادارة العامه للمرور قائدي السيارات الالتزام بتعليمات رجال المرور حفاظًا علي سلامتهم.

وجاء ذلك في إطار توجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية بتطبيق قرار حظر سير سيارات النقل علي الطريق الدائري من الساعة 6 صباحا حتي الساعة 12 منتصف الليل تحت إشراف اللواء هاني جرجس مساعد الوزير للشرطة المتخصصة بالتأكيد علي المتابعة المستمرة لقرار الحظر.