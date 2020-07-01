شكرا لقرائتكم خبر عن تطور سار في مفاوضات سد النهضة بمجلس الأمن.. مندوب الجامعة العربية بالأمم المتحدة يوضح والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال السفير ماجد عبدالفتاح، المندوب الدائم للجامعة العربية لدى الأمم المتحدة، إن هناك إنجاز مصرى عربى سودانى في وضع ملف سد النهضة على طاولة مجلس الأمن، موضحاً أن هناك قوة كانت تعمل بشكل مكثف لمنع مناقشة مفاوضات سد النهضة في المجلس، مشدداً على أن ما تم أمس الأول يعد إنجاز ونجاح لمصر.

وأضاف «عبدالفتاح» خلال اتصال هاتفي ببرنامج «التاسعة»، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أن مصر حريصة حتى الآن بعدم الإضرار بإثيوبيا، ولذلك لم يتضمن مطالبات مصر في مجلس الأمن أي قرارات عقابية تجاه تعسفها في مفاوضات سد النهضة.

وأكد «عبدالفتاح»، أنه في حال عدم تعاطى الجانب الإثيوبى تجاه المناشدات المصرية بمجلس الأمن، سوف تنتصر الشرعية الدولية وتطبيق القوانين الدولية المرعية والاتفاقيات التي تم التوقيع عليها من كافة الأطراف.

وشدد «عبدالفتاح»، على أن جامعة الدول العربية لا تسعى للمواجهة بل نسعى لحماية حقوق الشعبين «المصرى والسودانى»، وتابع:«الدول العربية كافة متوحدة مع مصر في هذه القضية ولا يوجد أي اختلاف».

ولفت المندوب الدائم للجامعة العربية لدى الأمم المتحدة، إلى أن وجود المراقبين الدوليين والأمم المتحدة مهمين في مفاوضات سد النهضة، كون ذلك يصب في مصلحة الجانب العربى.

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