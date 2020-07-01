شكرا لقرائتكم خبر عن بدء تسليم شهادات التخرج لطلاب التعليم المدمج بجامعة سوهاج اليوم والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال الدكتور أحمد عزيز عبدالمنعم، رئيس جامعة سوهاج، إنه سيجري اعتبارًا من الأربعاء أول يوليو، بدء تسليم شهادات التخرج لطلاب التعليم المدمج الدارسين ببرامج كليتي التجارة والآداب الخاصة بالعام الجامعي ٢٠١٩ -٢٠٢٠.
وأوضح رئيس الجامعة- في بيان- أن عدد الخريجين ببرامج كلية التجارة يبلغ ١٥٥ طالبا وطالبة، بالإضافة إلى ٢٨ طالبا وطالبة ببرامج كلية الآداب، لافتًا إلى أنه تم الانتهاء من تجهيز وإعداد ٣ شهادات معتمدة لكل طالب يتم تسليمها من شباك الخريجين فور سداد الرسوم المقررة.
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