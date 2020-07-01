شكرا لقرائتكم خبر عن وزير السياحة والآثار يفتتح المتحف المصري بعد «غلق كورونا» اليوم والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
يفتتح د. خالد العناني وزير السياحة والآثار، اليوم الأربعاء، المتحف المصري بالتحرير أمام الجمهور، بعد غلقه منذ مارس ٢٠٢٠، وذلك في إطار الإجراءات الاحترازية التي أقرتها وزارة السياحة والآثار لإعادة الفتح التدريجي لعدد من المتاحف والمواقع الأثرية مع عودة السياحة الوافدة إلى مصر اعتبارا من أول يوليو ٢٠٢٠.
ويعقب ذلك فتح منطقة الأهرامات، وتأتي عملية الفتح في ضوء الإجراءات الاحترازية والضوابط التي حددتها وزارة السياحة والآثار، بالتعاون مع وزارة الصحة .
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