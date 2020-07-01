شكرا لقرائتكم خبر عن بدعم من أكاديمية البحث العلمي.. انطلاق أنشطة نادي ريادة الأعمال بجامعة الزقازيق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور محمد إسماعيل، الأستاذ بكلية الهندسة، الثلاثاء، انطلاق أنشطة نادي ريادة الأعمال بجامعة الزقازيق، بدعم من أكاديمية البحث العلمي، وبالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، لإنشاء النادي تحت رعاية الدكتور عثمان شعلان، رئيس الجامعة، بهدف نشر فكر العمل الحر بين طلاب الجامعة لتهيئتهم لسوق العمل، والتحول لفكر ريادة الأعمال، وتقديم التدريب واحتضان مشروعات الشباب عن طريق حضانات الأعمال والجامعة.

وأوضح الدكتور محمد إسماعيل، مدير النادي، في بيان، أن أنشطة النادي هي أنشطة تدريبية متاحة لجميع طلاب وخريجي جامعة الزقازيق الجدد من مختلف الكليات، مشيرًا إلى أهمية أن يعمل الشباب علي تنمية مهاراتهم بعد التخرج، حيث يتيح النادي تدريبًا مكثفًا من خلال مدربين متميزين في مختلف المجالات لدعم الطلاب من مرحلة الفكرة، مرورًا بتنفيذها وتحويلها إلى مشروع على أرض الواقع وإعلانها شركة ناشئة.

وذكر أن النادي سوف يبدأ الدورات التدريبية مباشرة بعد الانتهاء من امتحانات البكالوريوس وعلى الطلاب التواصل مع النادي.