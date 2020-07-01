شكرا لقرائتكم خبر عن «فودة» يشدد على الانتهاء من مشروع ممشى أهل مصر والكورنيش قبل 23 يوليو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شدد اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، على ضرورة الانتهاء من أعمال ممشى أهل مصر والكورنيش قبل ٢٣ يوليو المقبل، حيث أمر الشركات العاملة بزيادة ورديات العمل لثلاث ورديات.

جاء ذلك خلال جولة تفقدية رفقة المهندسة إيناس سمير، نائب المحافظ، واللواء نادر عشماوي، السكرتير العام للمحافظة، وأحمد عبدالعظيم رئيس مدينة طور سيناء، وبعض القيادات التنفيذية، حيث تابعوا سير العمل في حزمة من المشروعات التنموية والخدمية بمدينة طور سيناء استعدادًا لافتتاحها خلال الأسابيع المقبلة.

وتفقد المحافظ شارع ٣٠٦، الجاري تطويره وتوسعته، حيث يشمل إنشاء ٢٤ وحدة تجارية مما سيوفر العديد من فرص العمل لأبناء طور سيناء.

وتفقد المحافظ أعمال ممشى أهل مصر ويشمل أعمال مشايات وأعمال تجميلية وشاليهات، كما تفقد أعمال شاطئ الفيروز الذي يشمل إنشاء شاليهات و2 ملعب كرة شاطئ وكرة طائرة.

وتابع المحافظ أعمال طريق الكورنيش وشدد على سرعة إنهاء الأعمال طبقا لما هو مقرر وزيادة عدد ورديات العمل لتصبح ثلاثة ورديات مع اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا حرصًا على سلامة العمال والمواطنين.

كما قام المحافظ في ختام جولته بتفقد أعمال التطوير بقرية الجبيل حيث تفقد دار المناسبات بالقرية ومنطقة الإسكان البدوي مشيدًا بما تم تنفيذه والاختيار الموفق لموقع تلك البيوت البدوية التي بلغت ١٨٢ وحدة سكنية.

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