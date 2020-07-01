شكرا لقرائتكم خبر عن قبل استئناف الأنشطة البحرية.. لجنة تفتيش على مراكز الغوص واللنشات بالبحر الأحمر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت غرفة سياحة الغوص والأنشطة البحرية بالبحر الأحمر، الثلاثاء، بدء أعمال لجنة تفتيش من ممثلين لوزارتي السياحة والصحة لفحص مراكز الغوص واللنشات السياحية المتقدمة بطلبات لاستئناف النشاط ومنحها شهادة السلامة الصحية بعد اجتياز الضوابط والشروط المقررة لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأكد بيان الغرفة أن الضوابط والاشتراطات الخاصة بشأن استئناف أنشطة الغوص والأنشطة البحرية للمُنشآت الحاصلة على ترخيص سار من وزارة السياحة وعلى شهادة السلامة الصحية طبقًا للضوابط والإجراءات الاحترازية الوقائية لمُكافحة فيروس كورونا المُستجد والمُعتمدة من مجلس الوزراء.

وأكدت الغرفة أنه طبقًا للضوابط المُشار إليها عاليه، لا يجوز لأي منشأة سياحية –مراكز الغوص، يخوت السفاري ومراكز الأنشطة البحرية– الحاصلة على ترخيص سارى من وزارة السياحة، استئناف مزاولة أنشطة الغوص والأنشطة البحرية- دون الحصول على شهادة السلامة الصحية ودون إجراء الفحص المطلوب الذي يُمكِن المُنشأة من الحصول على شهادة السلامة الصحية اللازمة لاستئناف النشاط.

وناشدت الغرفة أي مُنشأة سياحية ترغب في استئناف أنشطة الغوص والأنشطة البحرية، التقدم بطلب للحصول على شهادة السلامة الصحية لاستئناف النشاط طبقاُ للضوابط والإجراءات التي سبق الإعلان عنها وأي مُنشأة ستقوم بمُزاولة النشاط بالمُخالفة ستتعرض لإلغاء ترخيصها الصادر من وزارة السياحة.

وكشف هشام جبر، رئيس غرفة الغوص والأنشطة البحرية، أن عدد المنشآت التي تقدمت بطلبات للغرفة لاستئناف التشغيل وفقا للضوابط والإجراءات الوقائية المعتمدة من وزارة السياحة والآثار، بلغ 81 منشأة، ما بين مراكز غوص، ويخوت سفاري، ومراكز أنشطة بحرية، في محافظتي جنوب سيناء، والبحر الأحمر.

وأضاف جبر أن 48 منشأة في مدن جنوب سيناء تقدمت بطلبات التشغيل، في شرم الشيخ، دهب، وطابا، و33 منشأة في مدن البحر الأحمر بكل من الغردقة، وسفاجا، ومرسى علم، وذلك من إجمالي 650 منشأة في مدن المحافظتين.وأوضح جير أن هناك لجنة فحص مشتركة بين الغرفة، والطب الوقائي التابع لوزارة الصحة، ووزارة السياحة والآثار، وممثلين من المحافظات المعنية، سوف بدأت أعمالها بعمل زيارات للمنشآت التي تقدمت بطلبات التشغيل للوقوف على تطبيق ضوابط وإجراءات السلامة الصحية المعتمدة.

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