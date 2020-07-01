شكرا لقرائتكم خبر عن شفاء 72 حالة إصابة بفيروس كورونا في شمال سيناء والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أعلنت مديرية الشؤون الصحية بشمال سيناء عن شفاء 72 حالة من الحالات التي أصيبت بفيروس كورونا المستجد في محافظة شمال سيناء، وذلك بعد تحول التحاليل الخاصة بهم من إيجابية إلى سلبية بعد تلقيهم العلاج اللازم.
وأكد الدكتور طارق شوكة، مدير عام مديرية الصحة بشمال سيناء، في بيان، الثلاثاء، أن إجمالي الحالات المشتبه فيها علي مستوي المحافظة بلغ 211 حالة، حيث تم حجزهم وسحب العينات اللازمة للتأكد من الإصابة بالفيروس من عدمه وإرسالها إلى المعامل المركزية بوزارة الصحة لتحليلها، وقد وردت نتائج جميع العينات، والتي تفيد سلبية 47 حالة وإيجابية 45 حالة أخرى وهناك 9 حالات ما زالت تحت البحث، بجانب عزل 117 حالة منزليًا بدون أخذ عينات "شفاء 55 حالة-62 حالة تحت العزل".
وأشار شوكة إلى وفاة 9 حالات " 7 حالات من العريش وحالة من الشيخ زويد وحالة أخرى من نخل بوسط سيناء" من الحالات الإيجابية وشفاء 17 حالة وحجز 5 حالات بمستشفى العريش العام و8 حالات بمستشفى بئر العبد المركزي وعزل 6 حالات منزليًا.
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