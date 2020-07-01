شكرا لقرائتكم خبر عن منع عنه والده المصروف.. طفل يحاول الانتحار بالحبة القاتلة في المنوفية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أقدم طفل يبلغ من العمر 13 عامًا من قرية دناصور التابعة لمركز الشهداء بمحافظة المنوفية، على الانتحار مستخدمًا الحبة القاتلة”حبة الغلة“، بسبب مشاجرة مع والده، وتم تحويله لقسم السموم بمستشفى شبين الكوم التعليمي.

وتلقى اللواء محمد ناجي، مدير أمن المنوفية، إخطارًا من العميد أشرف شاهين، مأمور مركز الشهداء، يفيد قيام «أ. ع. أ» 13 عامًا، طالب ومقيم بقرية دناصور، بمحاولة الانتحار عن طريق تناول قرص الغلة، تم تحويله إلى مستشفى شبين الكوم التعليمي بقسم السموم.

وبالانتقال والفحص وسؤال والده «ع. أ. ع. أ» 46 عامل زراعي، أقر بحدوث مشادة كلامية بينه وبين نجله بسبب المصروف اليومي، قام بعدها نجله بمحاولة الانتحار عن طريق تناول حبة الغلة، نافيًا الشبهة الجنائية، وتحرر المحضر رقم، 5078 جنح مركز الشهداء، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيق.