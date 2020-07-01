شكرا لقرائتكم خبر عن تضم 55 قيادة جديدة شابة.. محافظ أسوان يعتمد أكبر حركة محليات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اعتمد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، الثلاثاء، حركة تغييرات واسعة شملت ٥٥ قيادة محلية جديدة معظمهم من الشباب الذين سيتحملون مسؤولية العمل العام بداية من نواب ومساعدي وسكرتيري رؤساء المراكز والمدن، بجانب رؤساء وسكرتيري القرى، بالإضافة إلى رؤساء الأحياء.

وأوضح اللواء أشرف عطية، في بيان، أن حركة المحليات الشاملة جاءت كثمرة للمسابقة التي تم الإعلان عنها في أول مايو الماضي، تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتطوير منظومة العمل العام من خلال الإصلاح الإداري للوحدات المحلية، بما يحقق جودة الخدمات المقدمة للمواطنين ليساهم ذلك في تحسين مستوى معيشتهم، وهو الذي يتوازى مع محاربة الفساد الإداري بوجوه جديدة يتم اختيارها وفق ضوابط وقواعد صارمة.

وأكد محافظ أسوان أن القيادات المحلية الجديدة تم اختيارها بعيدًا عن المجاملات بلجنة متميزة ومحايدة ضمت أساتذة من جامعة أسوان والأكاديمية العربية والمتخصصين، علاوة على التأكد من توافر صفات النزاهة والالتزام الإداري والشخصي من خلال الجهات المعنية، كما سيتم تنظيم دورة تدريبية مكثفة لهم لمدة ١٠ أيام يحاضر فيها المتخصصون وأصحاب الخبرات، حتى تستطيع القيادات الجديدة الإلمام بمهامهم ويصبحوا عناصر متميزة قادرة على النهوض بمحافظة أسوان في جميع المجالات.