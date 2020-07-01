شكرا لقرائتكم خبر عن «فودة» يتفقد فندق «موسي باي» بعد استرداده بحكم قضائي لصالح المحافظة (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، فندق موسي باي بـ«قرية مجدولينا»، المقام على مساحة 49271 متر2 على شاطئ مدينة طور سيناء والذي تم استرداده بعد حكم قضائي لصالح المحافظة.

وأعلن محافظ جنوب سيناء، إن هذا الفندق سوف يكون ٥ نجوم ويقدم خدمة متميزة لزوار المدينة وخاصة بعد ان تفتتح جامعة الملك سلمان.

وقام أحمد عبدالعظيم، رئيس مدينة طور سيناء، بسرعة استلام قرية مجدولينا صباح اليوم الثلاثاء، على رأس لجنة من مجلس المدينة وبمرافقة قوة من مديرية أمن جنوب سيناء لتنفيذ الحكم القضائي وتم إخلاء القرية واستلامها، تمهيداً لطرحها للاستثمار عن طريق مناقصة للشركات العالمية ليكون أول فندق خمس نجوم بمدينة طور سيناء.

فودة يتفقد فندق موسي باي بمدينة طور سيناء

فودة يتفقد فندق موسي باي بمدينة طور سيناء

فودة يتفقد فندق موسي باي بمدينة طور سيناء

فودة يتفقد فندق موسي باي بمدينة طور سيناء