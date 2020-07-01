شكرا لقرائتكم خبر عن وزير السياحة و«إيسيسكو» يتفقان على مكافحة «الإتجار بالممتلكات الثقافية» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اتفق الدكتور خالد العناني وزير السياحة، والدكتور سالم بن محمـد المالك، المدير العام لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو)، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، على مكافحة الاتجار بالممتلكات الثقافية

و أكد كل من «العناني» و«المالك» على تعزيز التعاون بين الجانبين لمكافحة الاتجار غير المشروع في الممتلكات الثقافية، واتفقا على عقد اجتماع افتراضي لمناقشة وضع آليات جديدة لمكافحة هذه الجريمة.

كما اتفقا على تشكيل مجموعة عمل مصغرة تضم مصر وعدد من الدول الأعضاء والخبراء الدوليين لإعداد تصور عملي في هذا الشأن.

وقد وجه الوزير خلال الاجتماع الدعوة إلى المدير العام للإيسيسكو لزيارة مصر، ورحب الدكتور المالك بالدعوة ووعد بتلبيتها في أقرب فرصة ممكنة.

حضر اللقاء كل من السفير ماجد مصلح المشرف العام على ادارة العلاقات الخارجية والمنظمات الدولية بوزارة السياحة والآثار ومن الإيسيسكو السيد نجيب الغياتي، مدير مديرية الثقافة والاتصال، والدكتور أسامة النحاس، خبير التراث بالقطاع.

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