شكرا لقرائتكم خبر عن وزير السياحة ومدير «الإيسيسكو» يتفقان على عرض الجولات الافتراضية على بوابة المنظمة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اجتمع الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار مع الدكتور سالم بن محمـد المالك، المدير العام لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو)، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، حيث بحثا تعزيز سبل التعاون بين مصر والإيسيسكو في مجال العمل الأثري ومكافحة الاتجار غير المشروع في الممتلكات الثقافية.

وقد وافق وزير السياحة والآثار، على طلب مدير عام المنظمة لعرض الجولات الافتراضية التي أطلقتها الوزارة خلال الشهور الماضية علي منصاتها الرسمية علي مواقع التواصل الاجتماعي، علي بوابة الإيسيسكو للتراث وبيت الإيسيسكو الرقمي.

وقد ناقش الجانبان خلال الاجتماع عددا من الموضوعات من بينها استكمال تسجيل المواقع المصرية المسجلة في قائمة التراث العالمي، النهائية (6 مواقع) والتمهيدية (49 موقعا)، على قائمة التراث في العالم الإسلامي، وكذلك دراسة امكانية تسجيل مبنى المتحف المصري الكبير على قائمة التراث المعماري الحديث بالإيسيسكو.

كما اتفقا علي تبادل الخبرات في مجال العمل الأثري وتبادل الاستعانة بخبراء من الجانبين لتنظيم دورات تدريبية في مجالات حفظ وتوثيق وتسجيل وحماية وترميم الآثار، خاصة مع مركز الترميم في المتحف المصري الكبير، بما لديه من إمكانات وخبرات فنية لبناء القدرات ورفع الكفاءة للمرممين في العالم الإسلامي. هذا بالإضافة إلى الدورات الخاصة بآلية إعداد ملفات الترشيح للتسجيل على قائمة التراث في العالم الإسلامي وقائمة التراث العالمي.