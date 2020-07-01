شكرا لقرائتكم خبر عن «الأطباء» تطالب بوقف القبض على أعضائها بسبب آرائهم على «فيس بوك» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

خاطبت نقابة الأطباء، المستشار حمادة الصاوي، النائب العام، بخصوص واقعة القبض على الدكتور محمد معتز مندور الفوال، عضو مجلس نقابة أطباء الشرقية، على ذمة القضية رقم 558 لسنة ۲۰۲۰، وذلك على خلفية الرد على تصريحات رئيس الوزراء التي أثارت جموع الأطباء، علما بأن اللائحة التنفيذية للقانون رقم 45 لسنة 1969، الصادرة بالقرار رقم 235 لسنة 1974، قد نصت في المادة رقم 62 الفقرة (ب) على أنه لا يجوز محاسبة العضو بسبب نشاطه النقابي.

وأكدت النقابة أنه سبق للنقابة مخاطبة النائب العام بخصوص وقائع إلقاء القبض على بعض الأطباء عقب نشرهم لآراء شخصية تتعلق بجائحة كورونا على صفحات التواصل الاجتماعي مما يتسبب في حالة قلق واسع بين أوساط الأطباء الذين يقدمون المصابين والشهداء يومياً أثناء مكافحتهم للوباء دفاعا عن سلامة الوطن .

وفي نهاية خطابها طالبت النقابة من سيادة النائب العام اتخاذ إجراءات الإفراج عن الزميل لحين انتهاء التحقيقات معه.