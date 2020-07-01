شكرا لقرائتكم خبر عن تكليف اللواء إيهاب طه رئيساً للإدارة المركزية لشئون مكتب وزير الطيران والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أصدر الطيار محمد منار، وزير الطيران المدني، قراراً بتكليف اللواء إيهاب طه رئيساً للإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير والذي كان يشغل منصب مساعد رئيس مجلس الإدارة لمبانى الركاب بشركة ميناء القاهرة الجوي. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 68,311

تعافي 18,460

وفيات 2,953

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