شكرا لقرائتكم خبر عن عدلي منصور يسترجع ذكريات 30 يونيو: «كنا في حيرة داخل المحكمة الدستورية» (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تحدث المستشار عدلي منصور، الرئيس السابق لجمهورية مصر العربية، الثلاثاء، عن ذكرى 30 يونيو واصفًا اليوم بـ«المشهود»، إذ كنا جميعًا في حالة ترقب وانتظار لما ستسفر عنه الأحداث.

واسترجع «منصور» ذكريات اليوم، من خلال مداخلته في برنامج «يحدث في مصر» المذاع على فضائية «mbc مصر» ويقدمه الإعلامي شريف عامر، قائلًا: «حركة تمرد وما فعلته بالشارع المصري واحتشاد الجموع بعد الإمضاء على التوكيلات التي أعلنت حركة تمرد عن تسليمها للمحكمة الدستورية».

وأضاف: «كنا في حيرة من أمرنا داخل المحكمة الدستورية، هل يمكننا استلام تلك التوكيلات وهو أمر لا يدخل في اختصاص المحكمة، وماذا عما سيحدث للشعب المصري من إحباط وخيبة أمل إذا رفضنا استلامها، فالأمر كان مُحير للغاية».

وتابع: «بعد ذلك توالت الأحداث وازدادت الحشود وكان من المفترض أن أباشر عملي في اليوم التالي الموافق 1يوليو آنذاك، كرئيس للمحكمة الدستورية العليا، وبالفعل ذهبت إلى مكتبي وكنت في غاية الحيرة بشأن ما يجب أن أفعله في ظل تلك الظروف التي مرت بها البلد».

ومضى قائلًا: «الخوف من حدوث ما لا يُحمد عقباه مشكلة كبيرة جدًا في ظل احتشاد الإخوان المسلمين برابعة العدوية، وكذلك كان الشعب في حالة ترقب لما سوف يحدث متسائلًا عن موقف الجيش وظل الأمر على ذلك إلى أن انزاحت الغمة وانحاز الجيش لجموع المصريين من أجل إزاحة هذا العبئ الثقيل».

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