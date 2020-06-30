شكرا لقرائتكم خبر عن عدلي منصور: «الإخوان» كانت تراهن على فشل 30 يونيو.. والجيش انحاز للشعب (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشف المستشار عدلي منصور، رئيس الجمهورية السابق، كواليس ما جرى في الأيام التي سبقت ثورة 30 يونيو 2013، قائلًا: «كنا في حيرة من أمرنا في المحكمة الدستورية العليا، ونتساءل هل لو قامت حركة تمرد بجلب التوكيلات سحب الثقة من نظام الإخوان للمحكمة، هل سيتم تسلمها نظرًا لأن المحكمة ليست جهة الاختصاص، إلا أن بعد ذلك توالت الأحداث بعد ذلك».

وأضاف «منصور» في مداخلة هاتفية لبرنامج «يحدث في مصر» الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر، ويذاع على فضائية «إم بي سي مصر» اليوم الثلاثاء، أن في اليوم الثاني لـ30 يونيو، ذهب إلى مكتبه في المحكمة الدستورية العليا، وانتابته حالة من القلق بسبب الظروف التي كانت تشهدها البلاد آنذاك، حتى أن انكشفت الغمة وانحاز الجيش لجموع المصريين لإزالة عبء الإخوان الثقيل من على صدورنا جميعًا.

وأوضح رئيس الجمهورية السابق، أن جماعة الإخوان كان تراهن على فشل ثورة 30 يونيو، لأنهم يريدون للإسلام السياسي أن يستولى على البلد، إلا أن إرادة جموع المصريين وتصميمهم أدى إلى نجاح الثورة، قائلًا: «لو وقعت مصر في هذه الفترة لوقعت المنطقة كلها، لكن إرادة الشعب أنقذت البلد».

وأكد «منصور» أن ما تشهده مصر في الفترة الحالي، هو إعجاز ولا ينكره إلا مغرض أو حاقد، مشيرًا إلى أزمة فيروس «كورونا» المستجدّ عطلت المسيرة، متمنيًا ألا يكون لها آثار سلبية كبيرة.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، نشر «تغريدات» عبر حسابه الرسمي على موقع «تويتر» قال خلالها: «سيتوقف التاريخ كثيرًا أمام ثورة 30 يونيو المجيدة، وستظل حية في ذاكرة كل الأجيال، بما رسخته من مبادئ العزة والكرامة والوطنية والحفاظ على هوية مصر الأصيلة من الاختطاف».

وأضاف «السيسي» «وفى العيد السابع لثورتنا المجيدة، أؤكد أننا أمة صنعت التاريخ وما زالت تصنعه في شتى الميادين وتلهم الإنسانية بما تحققه، وأجدد العهد على المضي في معركتنا الشريفة في العمل والبناء ومواجهة التحديات الداخلية والخارجية بنفس العزم والإصرار.. حفظ الله مصر وشعبها وكل عام وأنتم بخير».

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