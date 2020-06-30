شكرا لقرائتكم خبر عن «كنا في حاجة إلى قائد مثل السيسي».. عدلي منصور يكشف كواليس الأيام السابقة لـ30 يونيو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المستشار عدلي منصور، رئيس الجمهورية السابق، إن ما تشهده مصر حاليًا من إنجازات هو إعجاز بكل المقاييس لا ينكره إلا حاقد أو مغرض، مشيرًا إلى أن أزمة فيروس «كورونا» المستجدّ عطلت المسيرة، متمنيًا ألا يكون لها آثار سلبية كبيرة، قائلًا: «الشعب كان يحتاج إلى مايسترو وقائد مثل الرئيس عبدالسيسي لكي يستنهض همم المصريين».

وأضاف «منصور» في مداخلة هاتفية لبرنامج «يحدث في مصر» الذ يقدمه الإعلامي شريف عامر، ويذاع على فضائية «إم بي سي مصر» اليوم الثلاثاء، تعليقًا على الذكرى الـ7 لثورة 30 يونيو 2013، أن جماعة الإخوان كانت تراهن على فشلها، لأنهم كانوا يريدون للإسلام السياسي أن يستوى على البلد، إلا أن إرادة جموع المصريين وتصميمهم أدى إلى نجاح الثورة.

وكشف «منصور»، كواليس ما جرى في الأيام التي سبقت ثورة 30 يونيو 2013، قائلًا: «كنا في حيرة من أمرنا في المحكمة الدستورية العليا، ونتساءل هل لو قامت حركة تمرد بجلب التوكيلات سحب الثقة من نظام الإخوان للمحكمة، هل سيتم تسلمها نظرًا لأن المحكمة ليست جهة الاختصاص، إلا أن بعد ذلك توالت الأحداث بعد ذلك».

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، نشر «تغريدات» عبر حسابه الرسمي على موقع «تويتر» قال خلالها: «سيتوقف التاريخ كثيرًا أمام ثورة 30 يونيو المجيدة، وستظل حية في ذاكرة كل الأجيال، بما رسخته من مبادئ العزة والكرامة والوطنية والحفاظ على هوية مصر الأصيلة من الاختطاف».

وأضاف «السيسي» «وفى العيد السابع لثورتنا المجيدة، أؤكد أننا أمة صنعت التاريخ وما زالت تصنعه في شتى الميادين وتلهم الإنسانية بما تحققه، وأجدد العهد على المضي في معركتنا الشريفة في العمل والبناء ومواجهة التحديات الداخلية والخارجية بنفس العزم والإصرار.. حفظ الله مصر وشعبها وكل عام وأنتم بخير».

Advertisements