شكرا لقرائتكم خبر عن «التعليم»: انتظام العمل بالوزارة أول يوليو.. واستثناء فئتين (تفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم الثلاثاء، كتابًا دوريًا، أكدت خلاله انتظام العمل اعتبارا من ١ يوليو بديوان عام الوزارة والجهات التابعة له مع التنبيه بالسلامة والصحة المهنية واتخاذ التدابير اللازمة.

وقرر الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والعليم الفني استمرار منح الإجازات الاستثنائية للعاملين بمدارس وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ودواوين المديريات والإدارات التعليمية بموجب قرار رئيس الوزرء، وبما لا يؤثر على سير أعمال الامتحانات أو أي مهام يتم التكليف بها من جانب الوزارة، كما يجوز لمديري المديريات التعليمية تنظيم العمل طبقا لما يراه محققا للصالح العام وذلك لحين إشعار آخر.

وأشار الكتاب الدوري إلى أن هذه التعليمات تأتي ضمن إجراءات خطة الدولة الشاملة لحماية المواطنين من أي تداعيات حتملة لفيروس كورونا المستجد.

وأكد على انتظام العمل اعتبارا من 1 يوليو 2020 بديوان عام الوزارة والجهات التابعة له طبقا للتعليمات السابق صدورها في هذا الشأن مع التنبيه على المختصين بالسلامة والصحة المهنية بإتخاذ التدابير الاحترازية والاحتياطات الصحية اللازمة.

وشددت على إلزام كافة الموظفين بإرتداء الكمامات الواقية من بداية العمل حتى نهايته ومعاقبة من يخالف ذلك.

وأكد الكتاب الدوري أنه تقرر استثناء أصحاب الأمراض المزمنة طبقا لما هو ثابت بملفه الوظيفي، والمرأة الحامل، أو التي ترعى طفلا أقل من 12 سنة أو التي ترعى طفلا من ذوي الاحتياجات الخاصة دون التقيد بالسن من الحضور.

وأشارت الكتاب الدوري إلى منح الموظف العائد من الخارج اجازة استثنائية لمدة 15 يوما تبدأ من تاريخ عودته .

كما أكد الكتاب الدوري أنه سيتم منح الموظف الذي يثبت اصابته بفيروس كورونا المستجد اجازة استثنائية لا تقل عن 14 يوما، ويتم مدها دون حد أقصى لحين ثبوت تمام شفاءه.

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وقالت وزارة التربية والتعليم إنه يجوز لرؤساء الجهات والقطاعات ورؤساء الادارات المركزية ومديرو العموم استدعاء الحاصلين على اجازة استثنائية من اصحاب الامراض المزمنة وتكليفهم بالعمل من المنزل

وأوضحت وزارة التربية والتعليم أنه تعتبر الاجازات الاستثنائية المشار إليها مدفوعة الاجر وفقا لأحكام المادة 9 من قرار رئيس الوزراء رقم 719 لسنة 2020 فيما عدا سبل الاثابة التي تتطلب المشاركة الفعلية حسب رؤية الرئيس المباشر.